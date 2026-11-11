В Самарской области прокуратура проверяет обстоятельства отключения холодной воды в 991 доме и 5 соцобъектах
Прокуратура Хворостянского района организовала проверку соблюдения ресурсоснабжающей организацией федерального законодательства о водоснабжении. Проверка инициирована в связи с отключением холодного водоснабжения в 31 многоквартирном доме, 960 частных жилых домах и в 5 социально-значимых объектах. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По информации надзорного ведомства, 11 ноября в 9:20 (MSK+1) на трубопроводе холодного водоснабжения произошел прорыв. Для граждан был организован бойлерный подвоз воды.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.