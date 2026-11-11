ВС отказал во взыскании 85 млн рублей с ялтинского санатория «Актер»

Поводом для судебного разбирательства стал договор подряда от 21 декабря 2015 года. Согласно документу, ООО «СК «Вертикаль» обязалось выполнить работы по облицовке террас корпуса «Чайка» санатория в Ялте на сумму 3,8 млн рублей. Спустя пять лет, в марте 2020 года, строительная компания подала иск к «Дому творчества «Актер» о взыскании задолженности. В рамках мировых соглашений, утвержденных Арбитражным судом Республики Крым в период с 2020 по 2024 год, сумма претензий выросла до 85,3 млн рублей. В счет погашения долга подрядчик планировал получить апартаменты и денежные средства санатория.