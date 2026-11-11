ВС отказал во взыскании 85 млн рублей с ялтинского санатория «Актер»
Верховный суд РФ отказал в передаче на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам кассационной жалобы московского ООО «СК «Вертикаль». Суд подтвердил законность решения об аннулировании договора подряда от 2015 года, по которому из имущественного комплекса АО «Дом творчества «Актер» в Ялте выводились активы на сумму свыше 85 млн рублей.
Поводом для судебного разбирательства стал договор подряда от 21 декабря 2015 года. Согласно документу, ООО «СК «Вертикаль» обязалось выполнить работы по облицовке террас корпуса «Чайка» санатория в Ялте на сумму 3,8 млн рублей. Спустя пять лет, в марте 2020 года, строительная компания подала иск к «Дому творчества «Актер» о взыскании задолженности. В рамках мировых соглашений, утвержденных Арбитражным судом Республики Крым в период с 2020 по 2024 год, сумма претензий выросла до 85,3 млн рублей. В счет погашения долга подрядчик планировал получить апартаменты и денежные средства санатория.
Первый заместитель прокурора Республики Крым обратился в суд с иском о признании сделки ничтожной, указав на ее мнимость и направленность на легализацию незаконно полученных доходов.
Арбитражный суд Республики Крым, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Центрального округа (постановление от 18 августа 2026 года) встали на сторону надзорного ведомства. Суды установили, что договор подряда является фиктивным.
Ключевым доказательством послужило письмо ФСБ России от 11.10.2024, в котором сообщалось об аффилированности подрядчика, заказчика и ряда технических компаний (ООО «Еленев Хаус», ООО «Аспект-М94» и др.) с бывшим директором санатория Владимиром Емельяновым. Следствие установило, что Емельянов, скрывающийся в настоящее время от правосудия за пределами РФ, через подконтрольные структуры организовал вывод из собственности АО «Дом творчества «Актер» апартаментов площадью 120 кв. м и денежных средств на общую сумму более 109 млн рублей. Уголовное дело в отношении Емельянова возбуждено по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, подтвердила: работы по договору фактически не выполнялись. Кроме того, суды критически оценили представленные «Вертикалью» документы, указав на их уничтожение в 2023 году при наличии непогашенной задолженности, что противоречит критериям добросовестности.
Верховный суд РФ согласился с выводами нижестоящих инстанций. Кассационная инстанция Центрального округа в Калуге отклонила доводы «СК «Вертикаль» о пропуске срока исковой давности, подчеркнув позицию Конституционного суда РФ: формальное применение сроков давности недопустимо, когда речь идет о защите публичных интересов и противодействии легализации преступных доходов.
Также суд подтвердил право прокурора оспаривать сделку между двумя частными компаниями. Поскольку иск направлен на пресечение вывода средств из социально значимого объекта (санатория, созданного в интересах театрального сообщества) и борьбу с легализацией незаконных доходов, прокурор действовал в рамках ст. 52 АПК РФ и ст. 35 ФЗ «О прокуратуре РФ».
Требования «СК «Вертикаль» оставить иск без рассмотрения в связи с введением в отношении компании процедуры банкротства также были отклонены: иски прокурора о признании сделок недействительными по общим основаниям ГК РФ не подлежат рассмотрению в рамках дел о несостоятельности.
С «СК «Вертикаль» взыскана государственная пошлина за рассмотрение кассационной жалобы в размере 50 тысяч рублей. Мировое соглашение 2020 года признано не имеющим юридической силы в части подтверждения реальности работ, так как оно было заключено в результате сговора менеджмента.