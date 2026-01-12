Фестиваль «Энергия РМК. Зима» в праздники посетили почти 430 тыс. человек

В период новогодних праздников фестиваль «Энергия РМК. Зима» в Екатеринбурге посетили около 430 тыс. человек, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Русская медная компания (РМК) открыла зимний фестиваль в квартале «Архангел Михаил» 28 декабря — планируется, что он продлится до конца зимнего сезона. Главной особенностью фестиваля стала двухуровневая горка высотой 24 и 17 м, оборудованная тремя скатами и автоматическим подъемом тюбингов. Рядом установили 20-метровую живую елку и каток площадью 4 тыс. кв. м. Также организованы ледовый городок, лес с рождественской атмосферой и спортивный комплекс для зимних видов спорта. Часть аттракционов бесплатна, доступ к другим бесплатен в некоторые часы.

За первые 11 дней фестиваль посетили около 300 тыс. человек. Одним из массовых стало празднование Рождества: на площадке были организованы народные гуляния, ярмарка уральских мастеров, игры, выступления, спортивные мастер-классы.

С 13 по 15 января приостановят работу катка «Энергия льда» и девятиэтажной горки «Энергия РМК» из-за морозов. При этом в эти дни продолжат работать Сказочный лес, ледяной «Городок приключений», зона «РМК Экстрим», фудтраки и теплые павильоны.

Ирина Пичурина