Севастополь получит более 70 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Севастополь получит более 70 млн руб. из резервного фонда правительства России на поддержку малого и среднего бизнеса. Средства направят на докапитализацию государственной микрофинансовой организации, которая выдает предпринимателям льготные займы. Распоряжение о выделении финансирования подписано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.