Севастополь получит более 70 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Севастополь получит более 70 млн руб. из резервного фонда правительства России на поддержку малого и среднего бизнеса. Средства направят на докапитализацию государственной микрофинансовой организации, которая выдает предпринимателям льготные займы. Распоряжение о выделении финансирования подписано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Микрозаймы предназначены для приобретения основных средств, в том числе оборудования для генерации энергии. Максимальная сумма займа составит 5 млн руб., процентная ставка будет льготной.
С начала 2026 года Фонд микрофинансирования выдал предпринимателям 107 займов на общую сумму более 380 млн руб. Средства предоставлялись на цели, связанные с ведением бизнеса.
Мера поддержки предусмотрена государственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика».