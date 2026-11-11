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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Урал

Данил Бабин возглавил свердловский Информационно-аналитический центр

Данил Бабин назначен директором АНО «Информационно-аналитический центр» (АНО «ИАЦ») Свердловской области. К исполнению обязанностей он приступил 11 ноября, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Данил Бабин

Данил Бабин

Департамент информационной политики Свердловской области

Данил Бабин — уроженец Челябинска, имеет высшее педагогическое образование. В медиасфере работает с 2018 года. Начинал карьеру менеджером по продажам, затем занимал должности коммерческого директора в региональных редакциях «Комсомольской правды» в Екатеринбурге и Челябинске, «РБК-Тюмень» и агентстве URA.RU.

АНО «ИАЦ» обеспечивает работу элементов электронного правительства, разрабатывает и сопровождает региональные информационные системы, а также предоставляет аналитическую поддержку для оценки эффективности государственной политики.
Напомним, прежний директор центра Юлия Вершецкая покинула пост по решению учредителя организации — департамента информационной политики Свердловской области.
Полина Бабинцева