Данил Бабин возглавил свердловский Информационно-аналитический центр

Данил Бабин — уроженец Челябинска, имеет высшее педагогическое образование. В медиасфере работает с 2018 года. Начинал карьеру менеджером по продажам, затем занимал должности коммерческого директора в региональных редакциях «Комсомольской правды» в Екатеринбурге и Челябинске, «РБК-Тюмень» и агентстве URA.RU.