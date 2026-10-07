Директор ИАЦ Свердловской области Юлия Вершецкая покинула свой пост
07.10.2026, 21:12
Юлия Вершецкая покинула должность руководителя Информационно-аналитического центра Свердловской области (АНО «ИАЦ»). Решение о прекращении трудового договора принял учредитель организации — Департамент информационной политики Свердловской области. В департаменте «Ъ-Урал» подтвердили эту информацию.
«Департаментом информационной политики Свердловской области принят приказ о прекращении трудового договора на основании п.2 ч.1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудник ознакомлен с ним. Исполнение обязанностей руководителя до назначения нового директора возложено на сотрудника АНО ИАЦ»,— сообщили в департаменте.
Юлия Вершецкая возглавляла АНО «ИАЦ» с 2022 года. До этого она работала в журналистике, а с 2015 года — в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области, где отвечала за взаимодействие со СМИ.
АНО «ИАЦ» отвечает за комплексную коммуникацию руководства Свердловской области со СМИ, осуществляет медиааналитику.