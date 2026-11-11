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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Волга

Четыре проекта Оренбуржья получили гранты на сумму более 2,4 млн рублей

По результатам второго сезона «Росмолодежь.Гранты» гранты на сумму более 2,4 млн руб. получили четыре проекта из Оренбургской области, направленные на сохранение истории региона, развитие спорта и туризма среди подростков, знакомство детей с искусством и популяризацию культурного наследия Оренбуржья. Об этом сообщает правительство региона.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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