Четыре проекта Оренбуржья получили гранты на сумму более 2,4 млн рублей
По результатам второго сезона «Росмолодежь.Гранты» гранты на сумму более 2,4 млн руб. получили четыре проекта из Оренбургской области, направленные на сохранение истории региона, развитие спорта и туризма среди подростков, знакомство детей с искусством и популяризацию культурного наследия Оренбуржья. Об этом сообщает правительство региона.
Проект «Лица Оренбурга. Люди, которые создают историю сегодня» Дарьи Ажимовой планируется реализовать в Оренбурге. Жителей познакомят с людьми, которые своим трудом и достижениями меняют областной центр. Все истории соберут в цифровой архив и книгу. Проект «Безопасный маршрут – спорт вместо проблем» Дениса Калинина из Новотроицка поможет подросткам открыть для себя спортивный туризм и активный образ жизни.
Анастасия Карпова в рамках проекта «Стены Единства» в школе №3 в Бузулуке создаст пространство с 3D-муралами и дополненной реальностью, посвященное истории межнационального согласия. В Бугуруслане Вера Татарова получила грант на реализацию творческого фестиваля «Краски родной земли: вдохновляясь Аксаковым» для дошкольников и детей с ОВЗ.