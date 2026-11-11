Четыре проекта Оренбуржья получили гранты на сумму более 2,4 млн рублей

Проект «Лица Оренбурга. Люди, которые создают историю сегодня» Дарьи Ажимовой планируется реализовать в Оренбурге. Жителей познакомят с людьми, которые своим трудом и достижениями меняют областной центр. Все истории соберут в цифровой архив и книгу. Проект «Безопасный маршрут – спорт вместо проблем» Дениса Калинина из Новотроицка поможет подросткам открыть для себя спортивный туризм и активный образ жизни.