Помещения «Ростелекома» в Воронеже подорожали до 250 млн рублей

В компании «Ъ-Черноземье» решение о продаже объяснили оптимизацией бизнес-процессов и централизацией работы филиала. По словам представителей воронежского филиала «Ростелекома», благодаря внедрению цифровых технологий и модернизации оборудования потребность в крупных офисах значительно сократилась. Кроме того, здание относится к непрофильным активам компании, а его продажа соответствует стратегии по повышению операционной эффективности и концентрации ресурсов на основных направлениях бизнеса.

В «Ростелекоме» подтвердили, что предварительная оценка объекта составляла около 200 млн руб., однако назвали эту сумму ориентировочной. По мере подготовки к сделке и завершения внутрикорпоративных процедур в итоговую стоимость включили дополнительные затраты. В частности, они связаны с организацией рабочих мест для сотрудников, которые переедут в другой офис, а также с модернизацией и увеличением энергетической мощности трансформаторной подстанции.