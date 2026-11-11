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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

Помещения «Ростелекома» в Воронеже подорожали до 250 млн рублей

ПАО «Ростелеком» выставило на аукцион помещения общей площадью 3,7 тыс. кв. м в здании на Ленинском проспекте, 187А в Воронеже. Вместе с ними предлагается доля 710/1000 в праве общей долевой собственности на земельный участок 3,7 тыс. кв. м. Объявление размещено на «Авито». Стоимость объекта — от 250 млн руб. В июле это же здание выставляли на продажу за 200 млн руб. — нынешняя цена на 50 млн руб., или 25%, выше.
Выставленное на продажу офисное здание ПАО «Ростелеком» в Воронеже

Выставленное на продажу офисное здание ПАО «Ростелеком» в Воронеже

«Яндекс. Карты»

В состав продаваемого объекта входят помещения на четырех уровнях: цокольном площадью 1,2 тыс. кв. м и трех наземных — 872,4 кв. м, 845,7 кв. м и 846,2 кв. м соответственно. Планировка смешанная, с преобладанием кабинетов. Предусмотрен отдельный вход, имеются центральные инженерные коммуникации. Условием сделки указано заключение договора обратной аренды: после продажи «Ростелеком» сможет продолжить пользоваться частью помещений.
Прием заявок на электронные торги продлится до 10 декабря.

  • В компании «Ъ-Черноземье» решение о продаже объяснили оптимизацией бизнес-процессов и централизацией работы филиала. По словам представителей воронежского филиала «Ростелекома», благодаря внедрению цифровых технологий и модернизации оборудования потребность в крупных офисах значительно сократилась. Кроме того, здание относится к непрофильным активам компании, а его продажа соответствует стратегии по повышению операционной эффективности и концентрации ресурсов на основных направлениях бизнеса.

  • В «Ростелекоме» подтвердили, что предварительная оценка объекта составляла около 200 млн руб., однако назвали эту сумму ориентировочной. По мере подготовки к сделке и завершения внутрикорпоративных процедур в итоговую стоимость включили дополнительные затраты. В частности, они связаны с организацией рабочих мест для сотрудников, которые переедут в другой офис, а также с модернизацией и увеличением энергетической мощности трансформаторной подстанции.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в центре Воронежа выставили на продажу шестиэтажный офисный комплекс за 600 млн руб. Площадь объекта составляет около 6,8 тыс. кв. м, стоимость квадратного метра — 87,6 тыс. руб. Ранее в здании располагалось семейное кафе «АндерСон».
Мария Свиридова