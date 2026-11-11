В Черноземье 13 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +12°C
В пятницу, 13 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +2°C до +12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +4°C, днем поднимется до +8°C, вечером опустится до +10°C, а ночью будет +12°C. Ветер до 6 м/с.
В Воронеже утром будет +2°C, днем воздух прогреется до +6°C, вечером ожидается +8°C, а ночью температура поднимется до +10°C. Ветер до 7 м/с.
В Курске утром ожидается +3°C, днем будет до +7°C, вечером — +9°C, а ночью температура поднимется до +10°C. Ветер до 8 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +2°C, днем поднимется до +5°C, вечером будет +6°C, а ночью столбик термометра покажет +9°C. Ветер до 6 м/с.
В Орле утром ожидается +2°C, днем — +5°C, вечером столбик термометра покажет до +7°C, а ночью будет +8°C. Ветер до 8 м/с.
В Тамбове утром будет +2°C, днем — +5°C, вечером температура сохранится на том же уровне, а ночью столбик термометра покажет до +8°C. Ветер до 6 м/с.