CNN: Трамп построит в Вашингтоне триумфальную арку высотой с 20-этажное здание

Президент США Дональд Трамп планирует построить в Вашингтоне самую большую в мире триумфальную арку. Монумент будет располагаться у Арлингтонского мемориального моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

По данным CNN, арка имеет 50 м в высоту и 50 м в ширину, ее постамент достигает 7,5 м, а статуя, олицетворяющая свободу, на вершине — 18 м. Общая высота арки будет 250 футов (около 76 м), что символизирует 250-летие независимости США, которое отмечается этим летом. Другие проекты, которые предлагали меньшую высоту, президент Трамп отклонил, сообщает телеканал.

Арка будет находиться в середине автомобильной развязки, соединяющей Арлингтонское национальное кладбище и мемориал Линкольну на другом берегу реки Потомак. Эксперты указывают на то, что арка с ее гигантскими размерами закроет собой вид на несколько достопримечательностей. Кроме того, она может стать помехой для расположенного недалеко аэропорта имени Рейгана. Конструкция будет находиться в нескольких метрах от одного из воздушных коридоров.

Алена Миклашевская