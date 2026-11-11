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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

Мединский заявил о доброжелательной и деловой атмосфере на встрече в Абу-Даби

Глава российской делегации в Абу-Даби — помощник президента Владимир Мединский — заявил, что на переговорах по урегулированию с представителями США и Украины была деловая и доброжелательная атмосфера. Он поблагодарил руководство ОАЭ за организацию встречи.
Трехсторонние переговоры состоялись в столице ОАЭ 10-11 ноября. Вчерашняя встреча продолжалась 4,5 часа, сегодняшняя — почти два часа. Украинскую делегацию на переговорах возглавлял глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляли спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.