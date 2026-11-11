В Самарской и Ульяновской областях подешевела аренда жилья
В Самаре съем «однушек» снизился до 27 тыс. рублей, в Ульяновске — до 20,6 тыс., а в Оренбурге ставки на однокомнатные квартиры, напротив, выросли
В октябре 2026 года ставки аренды продолжили падать в большинстве крупных городов России, и Поволжье не стало исключением. В Самаре однокомнатные квартиры подешевели на 2%, до 27 011 руб. в месяц, двухкомнатные — на 2,9%, до 34 165 руб., трехкомнатные — на 4,3%, до 44 574 руб.
В Тольятти аренда «однушек» снизилась на 3,2%, до 21 689 руб., «двушек» — на 3,4%, до 27 309 руб., а вот «трешки» подорожали на 1,7%, до 36 877 руб. В Ульяновске однокомнатные квартиры упали в цене на 3,3%, до 20 570 руб., двухкомнатные — на 1,4%, до 26 358 руб., трехкомнатные — на 4,7%, до 32 511 руб.
В Оренбурге «однушки», напротив, прибавили 0,7% и стоят 22 658 руб., «двушки» подешевели на 2,9%, до 26 957 руб., «трешки» — на 3,7%, до 31 845 руб.
Как отмечают специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировавшие 70 крупных городов России, ставки аренды падали в половине месяцев с начала года. Особенно интенсивно дешевели однокомнатные квартиры. Из 70 городов только в семи аренда «однушек» поднялась в цене — в Грозном (+1,7%), Магнитогорске (+1,1%), Чебоксарах (+0,8%), Нижнем Тагиле (+0,7%), Ставрополе (+0,7%), Оренбурге (+0,7%) и Вологде (+0,7%). В остальных городах цена упала, сильнее всего — в Сочи (–13,4%), Севастополе (–8,9%), Владивостоке (–5,3%), Брянске (–5,3%) и Ижевске (–5,2%).
В Москве аренда однокомнатных квартир подешевела на 1,1%, до 56 424 руб. в месяц, в Московской области — на 0,7%, до 39 220 руб., в Санкт-Петербурге — на 3%, до 38 314 руб. В среднем по всем городам «однушки» подешевели на 2,1%, до 26 789 руб., предложение выросло на 1%.
Двухкомнатные квартиры подорожали в 12 городах из 70, в 58 подешевели. Среди самых подорожавших — Калуга (+2,3%), Ставрополь (+1,9%), Архангельск (+1,9%), Орел (+1,6%) и Рязань (+1,1%). Сильнее всего аренда «двушек» упала в Сочи (–10,4%), Брянске (–5,2%), Пензе (–4,7%), Владикавказе (–4,2%) и Перми (–3,9%). Московские и подмосковные двухкомнатные квартиры подешевели на 0,3% — до 70 395 и 47 027 руб. соответственно, петербургские — на 2%, до 50 375 руб. В среднем по России ставки на объекты с двумя комнатами снизились на 1,7%, до 33 824 руб., предложение выросло на 2%.
Трехкомнатные квартиры подорожали в 20 городах из 70, в 49 подешевели, в одном городе остались на прежнем уровне. Больше всего такое жилье подорожало в Грозном (+5,3%), Владикавказе (+3,7%), Волжском (+3,3%), Новокузнецке (+3,1%) и Вологде (+3,1%). Подешевело сильнее всего — в Сочи (–13%), Набережных Челнах (–9,4%), Ижевске (–6,2%), Череповце (–5,6%) и Иваново (–5,5%). В столице «трешки» подросли на 0,3%, до 88 045 руб., в Подмосковье — на 0,8%, до 60 165 руб., в Петербурге — упали на 1,1%, до 63 820 руб. В среднем по 70 городам «трешки» подешевели на 1,7%, до 42 542 руб., предложение выросло на 3%.