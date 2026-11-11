В Самарской и Ульяновской областях подешевела аренда жилья

Трехкомнатные квартиры подорожали в 20 городах из 70, в 49 подешевели, в одном городе остались на прежнем уровне. Больше всего такое жилье подорожало в Грозном (+5,3%), Владикавказе (+3,7%), Волжском (+3,3%), Новокузнецке (+3,1%) и Вологде (+3,1%). Подешевело сильнее всего — в Сочи (–13%), Набережных Челнах (–9,4%), Ижевске (–6,2%), Череповце (–5,6%) и Иваново (–5,5%). В столице «трешки» подросли на 0,3%, до 88 045 руб., в Подмосковье — на 0,8%, до 60 165 руб., в Петербурге — упали на 1,1%, до 63 820 руб. В среднем по 70 городам «трешки» подешевели на 1,7%, до 42 542 руб., предложение выросло на 3%.