Экс-замглавы района Новосибирской области дали 3,5 года колонии по делу о взятке

Бывший чиновник обвинялся во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в августе 2022 года между коммерческой организацией и администрацией Искитимского района был заключен контракт на ликвидацию несанкционированной свалки на территории Быстровского сельсовета. При этом компания не представила документы, подтверждающие вывоз отходов и их размещение на полигоне. В связи с этим организации было отказано в приемке выполненных работ и, соответственно, в оплате.