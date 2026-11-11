Экс-замглавы района Новосибирской области дали 3,5 года колонии по делу о взятке
К трем с половиной годам колонии строгого режима, штрафу в размере 400 тыс. руб. с конфискацией взятки 200 тыс. руб. приговорили бывшего заместителя главы Искитимского района Алексея Колотия по делу о коррупции. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники, знакомые с ходом судебного процесса.
Дело в отношении чиновника возбудили в апреле 2025 года по материалам новосибирского УФСБ.
Бывший чиновник обвинялся во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в августе 2022 года между коммерческой организацией и администрацией Искитимского района был заключен контракт на ликвидацию несанкционированной свалки на территории Быстровского сельсовета. При этом компания не представила документы, подтверждающие вывоз отходов и их размещение на полигоне. В связи с этим организации было отказано в приемке выполненных работ и, соответственно, в оплате.
Тогда, считают правоохранители, замглавы района предложил представителю фирмы помощь. За 200 тыс. руб. и бутылку коньяка стоимостью 4 тыс. руб. чиновник оказал предпринимателю содействие в оплате этого муниципального контракта.