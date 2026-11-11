Красноярск и Омск стали лидерами сделок со складами среди регионов России

В абсолютных цифрах объем сделок в регионах России за девять месяцев вырос на 38% — до 1,883 млн кв. м. Лидером среди крупнейших логистических центров по этому показателю остается Санкт-Петербург — 15%, далее следуют Казань и Самара — по 9%, Екатеринбург — 8% и Новосибирск — 7%. При этом почти половина спроса — 46% — формируется за пределами главных рынков.