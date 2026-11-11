Красноярск и Омск стали лидерами сделок со складами среди регионов России
Совокупная доля двух сибирских городов достигла 16%
По итогам января—сентября 2026 года Красноярск и Омск обеспечили по 8% общего объема сделок с качественной складской недвижимостью в регионах России. Совокупная доля двух сибирских городов достигла 16% регионального рынка, что позволило им сравняться по этому показателю с Екатеринбургом, подсчитали эксперты CORE.XP.
В абсолютных цифрах объем сделок в регионах России за девять месяцев вырос на 38% — до 1,883 млн кв. м. Лидером среди крупнейших логистических центров по этому показателю остается Санкт-Петербург — 15%, далее следуют Казань и Самара — по 9%, Екатеринбург — 8% и Новосибирск — 7%. При этом почти половина спроса — 46% — формируется за пределами главных рынков.
Основным источником спроса в 2026 году выступает электронная торговля — на нее приходится 62% сделок. На фоне бума онлайн-ритейла изменилась и структура сделок — доля аренды по схеме built-to-suit (строительство складов под конкретного заказчика) выросла с 25% до 46%.
Несмотря на рост сделок, ввод новых площадей в целом по стране сократился на 46% — до 1,712 млн кв. м. Впрочем, ряд регионов Сибири демонстрирует значительные объемы нового строительства — так, с начала года в Кемерове возведено 104 тыс. кв. м, а в Омске — 100 тыс. кв. м.