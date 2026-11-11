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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Сибирь

В Омской области введена беспилотная опасность

Обновлено
Беспилотная опасность объявлена в Омской области. Об этом сообщает РС ЧС региона.
В аэропорту Омска в связи с этим установлен запрет на прием и выпуск воздушных судов. Также в регионе ввели ограничения мобильного интернета в целях обеспечения безопасности, сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
В прошлый раз соответствующий режим в области вводился 4 ноября. До этого, 24 октября, БПЛА атаковали северный промышленный узел города и логистический центр Ozon.
Александра Стрелкова