В Петербурге утвердили выплаты пострадавшим от терактов до 1,6 млн рублей

Выплаты предоставляются однократно и не зависят от страховых возмещений по договорам страхования. Право на компенсацию также распространяется на ущерб, причиненный с 1 января 2026 года до вступления постановления в силу. В этом случае обратиться за выплатой можно в течение 12 месяцев с даты вступления документа в силу.