В Петербурге утвердили выплаты пострадавшим от терактов до 1,6 млн рублей
Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок предоставления компенсационных выплат жителям, пострадавшим в результате террористических актов и при их пресечении. Максимальная единовременная выплата семьям погибших составит 1,6 млн рублей. Постановление опубликовано правительством города.
Согласно документу, родственникам погибшего выплатят 1 567 500 рублей. Сумму разделят поровну между членами семьи. Гражданам, получившим тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести, полагается по 627 тыс. рублей, при легком вреде — по 313,5 тыс. рублей. Заложникам, не получившим повреждений здоровья, предусмотрена выплата в размере 156 750 рублей.
Отдельный порядок предусмотрен для компенсации утраченного имущества первой необходимости. При частичной утрате выплатят 78 375 рублей на человека, при полной — 156 750 рублей. Частичной считается утрата не менее трех предметов из установленного перечня, в который входят холодильник, плита, мебель, телевизор и оборудование для водоснабжения и отопления. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, лишившимся имущества, используемого для основной деятельности, предусмотрено по 300 тыс. рублей.
Обратиться за единовременным пособием и финансовой помощью можно в течение 12 месяцев со дня теракта или его пресечения. Решение о назначении выплат принимают районные администрации в течение 10 рабочих дней после получения заявления и необходимых документов. При рассмотрении заявок на компенсацию утраченного имущества районные комиссии должны установить факт проживания пострадавших в поврежденном помещении и степень утраты имущества.
Уполномоченным органом по организации выплат назначен городской комитет по социальной политике. Он также будет готовить документы для последующего возмещения расходов из резервного фонда правительства РФ. Первоначально компенсации будут перечислять из бюджета Петербурга.
Выплаты предоставляются однократно и не зависят от страховых возмещений по договорам страхования. Право на компенсацию также распространяется на ущерб, причиненный с 1 января 2026 года до вступления постановления в силу. В этом случае обратиться за выплатой можно в течение 12 месяцев с даты вступления документа в силу.