В Кирове бизнесмен возместил 45 млн рублей по делу об уклонении от уплаты налогов
В Кирове бывший руководитель металлообрабатывающей компании возместил бюджету более 45 млн руб. по делу об уклонении от уплаты налогов. После полного возмещения ущерба уголовное дело в отношении него прекратили, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кировской области.
Его обвиняли по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
По версии следствия, в 2024 году предприниматель уклонился от уплаты НДС, предоставив налоговым органам документы с недостоверными сведениями. Первоначальный ущерб бюджету оценили в 26 млн руб.