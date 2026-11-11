Трафик в крупных торговых центрах Сибири за год снизился на 3,6%
Посещаемость крупных торговых центров в городах Сибири по итогам десяти месяцев 2026 года сократилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Focus Technologies.
При этом объекты малого и среднего формата (менее 40 тыс. кв. м) демонстрируют более устойчивую динамику: трафик в этом сегменте снизился на 1,9%.
Руководитель направления исследований Focus Technologies Михаил Васильев пояснил, что разница обусловлена потребительскими сценариями. Малые ТЦ чаще ориентированы на регулярные повседневные визиты, тогда как для крупных объектов критически важна способность сформировать сразу несколько поводов для целевой поездки.
В целом по России снижение посещаемости в двух сегментах за этот же период составило около 2,6%.