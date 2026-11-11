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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Во время ремонта на плавучем кране под Ростовом погиб рабочий

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего на плавучем кране в Ольгинском сельском поселении Ростовской области. ЧП произошло 10 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Южная транспортная прокуратура

Во время ремонта на плавучем кране металлическая балка упала на одного из сотрудников организации. Пострадавший — 62-летний рабочий — скончался до прибытия скорой помощи.
«Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере охраны труда. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сообщили в ведомстве.
Мария Хоперская