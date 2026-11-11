Во время ремонта на плавучем кране под Ростовом погиб рабочий
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего на плавучем кране в Ольгинском сельском поселении Ростовской области. ЧП произошло 10 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время ремонта на плавучем кране металлическая балка упала на одного из сотрудников организации. Пострадавший — 62-летний рабочий — скончался до прибытия скорой помощи.
«Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере охраны труда. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сообщили в ведомстве.