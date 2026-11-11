Еще три министра Пензенской области сохранили посты
Назначенцы курируют строительство, связь и госимущество
В Пензенской области продолжается формирование правительства после переизбрания губернатора Олега Мельниченко. Глава региона сделал объявление перед началом заседания Оперштаба.
На постах остались министры строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев, цифрового развития и связи Максим Изосимов, а также государственного имущества региона Андрей Кудинов. Ранее они занимали должности с приставкой и. о., она остается у глав еще восьми ведомств. «Решение принял, учитывая результаты работы и готовность не снижать взятые темпы»,— объяснил господин Мельниченко.
Также губернатор сообщил о назначении своих полномочных представителей. Группу муниципальных образований составили Зуфяр Бибарсов, Дмитрий Гордеев и Александр Плотников. Территориальную оборону будет курировать Геннадий Хватов, а представлять главу региона в Заксобрании продолжит Наталья Канцерова.