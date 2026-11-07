14 друзей губернатора

14 из 20 членов кабмина заняли посты при нынешнем губернаторе, четверо имеют аналогичное господину Мельниченко образование — историческое и юридическое, еще двое — выпускники истфака. «От некоторых я слышу, что у Мельниченко нет команды. Что значит, нет команды? До Нижнего Новгорода (действующий губернатор пришел в Пензу с поста заместителя полномочного представителя Президента в ПФО — “Ъ”) он строил карьеру здесь: знал глав районов, руководителей, со всеми общался»,— объяснил “Ъ” политолог Анатолий Бодров.