14 друзей губернатора
Пензенский кабмин незначительно изменился после переизбрания Олега Мельниченко
В Пензенской области продолжается утверждение членов правительства. Губернатор Олег Мельниченко распустил кабмин после переизбрания. Состав органа претерпел незначительные изменения: первый зампред правительства Олег Янин покинул пост, а Павел Маслов и Владимир Щекин стали заместителями главы субъекта. Политологи напоминают об обещаниях «перезагрузки» регионального правительства и отмечают: структура кабмина остается неизменной, поскольку результат работы органа устраивает господина Мельниченко.
В Пензенской области формируется новый кабинет министров. Глава региона Олег Мельниченко второй раз за год распустил правительство — после переизбрания в конце сентября. В апреле он расформировал орган для «повышения исполнительной дисциплины» в предвыборный период.
Господин Мельниченко сообщил об утверждении семи членов правительства. 69-летний Николай Симонов остался председателем кабмина, 67-летний Ришат Алтынбаев — министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. 35-летний Сергей Воронцов и 31-летний Артем Николаев сохранили посты зампредов правительства. 50-летний Роман Калентьев продолжил работу зампредом — министром сельского хозяйства, 59-летний Вячеслав Космачев — зампредом — министром здравоохранения, Любовь Финогеева — зампредом — министром финансов.
11 министров работают на момент публикации с приставкой врио — все они ранее занимали эти посты. Изменения коснулись 56-летнего Олега Ягова — первого зампреда правительства —, а также занимавших аналогичные посты 46-летнего Павла Маслова и 61-летнего Владимира Щекина. Первый покинул кабмин и вернулся в Пензенский госуниверситет (ПГУ), второй и третий получили посты замгубернатора.
Олег Ягов занял пост заместителя правительства в 2016 году, при прошлом губернаторе Иване Белозерцеве. После увольнения последнего в связи с уголовным делом о взятках господин Ягов усилил позицию, став при новом главе региона первым зампредом правительства (2021 год). До кабмина трудился на руководящих должностях истфака ПГУ. Он вернулся в университет на должность проректора по стратегическому развитию и корпоративной политике.
В 2021 году господин Ягов стал объектом внимания СМИ, назвав расположенный в Пензе единственный в мире деревянный планетарий «отслужившими срок деревяшками». Так доктор исторических наук прокомментировал планы властей полностью снести и восстановить памятник «из новых деревянных качественных материалов». В ответ на негативную реакцию градозащитников чиновник заявил, что «слова о сносе» были оборотом речи. Олег Ягов пообещал «аккуратно демонтировать» то, что осталось от планетария, и воссоздать с использованием 30% оригинальных материалов.
До Олега Мельниченко в правительстве работали еще три члена кабмина. Николай Симонов возглавляет правительство Пензенской области с 2015 года. Любовь Финогеева и Александр Гришаев с 2013 года руководят минфином и минстроем соответственно. Последний на момент публикации сохраняет приставку врио.
14 из 20 членов кабмина заняли посты при нынешнем губернаторе, четверо имеют аналогичное господину Мельниченко образование — историческое и юридическое, еще двое — выпускники истфака. «От некоторых я слышу, что у Мельниченко нет команды. Что значит, нет команды? До Нижнего Новгорода (действующий губернатор пришел в Пензу с поста заместителя полномочного представителя Президента в ПФО — “Ъ”) он строил карьеру здесь: знал глав районов, руководителей, со всеми общался»,— объяснил “Ъ” политолог Анатолий Бодров.
Эксперт объяснил сохранение большинства позиций тем, что господина Мельниченко «устраивает результат работы» действующего кабмина. Феномен «долгожительства» ряда членов правительства собеседник объяснил сохраняющимся дефицитом кадров. При этом, отметил эксперт, региональные власти регулярно заявляют планы на обновление кабмина и проводят соответствующие конкурсы, но в итоге структура органа претерпевает незначительные изменения. Господин Бодров также обратил внимание на то, что существующие госпрограммы — карьерные лифты дают в Пензенской области слабый результат.