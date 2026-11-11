Вдвое увеличится площадь индустриального парка в Кызыле
Правительство Тувы одобрило выделение земли без торгов для реализации проекта строительства второй очереди индустриального парка в Кызыле. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале республики.
Согласно документу, министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва предписывается подготовить проект распоряжения главы региона о предоставлении управляющей индустриальным парком организации запрошенных земельных участков в аренду без проведения торгов. Общая площадь выделяемой земли составляет почти 61 га.
Расширение площади кызылского индустриального парка требуется для реализации масштабных инвестиционных проектов, поясняется в документе.
Индустриальный парк в Кызыле создан в 2019 году и является первым промышленным парком в Республике Тыва. По информации управляющей компании, на площади 60 га сейчас ведут деятельность 11 резидентов. Совокупный объем привлеченных инвестиций оценивается в 665,8 млн руб., которые позволили создать 170 рабочих мест. Стратегические направления развития парка: производство строительных материалов, деревообрабатывающее производство и перерабатывающая промышленность.