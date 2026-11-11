Петербургские депутаты попросили главу Росстандарта повлиять на светофоры

Депутаты ссылаются на позицию Госавтоинспекции, которая признает, что разделению транспортных и пешеходных потоков сопутствует почти четверть всех совершенных ДТП. По данным ведомства, за первое полугодие 2026 года количество ДТП с пострадавшими выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.