Петербургские депутаты попросили главу Росстандарта повлиять на светофоры
Депутаты связали ожидание зеленого сигнала с ростом числа ДТП
Законодательное собрание Санкт-Петербурга 11 ноября утвердило текст обращения к главе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву с предложением внести корректировку в работу светофоров. Из-за массового внедрения новых режимов регулирования на некоторых участках возросло количество ДТП с участием пешеходов, отмечают парламентарии.
«Длительное ожидание разрешающего сигнала светофора снижает готовность пешеходов и водителей соблюдать правила дорожного движения и провоцирует переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора и проезд на запрещающий сигнал светофора с превышением установленной скорости движения, что подтверждается статистикой»,— говорится в обращении.
Депутаты ссылаются на позицию Госавтоинспекции, которая признает, что разделению транспортных и пешеходных потоков сопутствует почти четверть всех совершенных ДТП. По данным ведомства, за первое полугодие 2026 года количество ДТП с пострадавшими выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Так, депутаты рекомендуют не допускать движения пешеходов и поворачивающих транспортных средств в одной фазе светофорного цикла. Норму предлагается применять только на тех перекрестках, где это необходимо.