Аренда однокомнатных квартир в Севастополе в октябре подешевела на 8,9%
В Севастополе в октябре аренда однокомнатных квартир подешевела на 8,9% — это второе по величине снижение среди 70 крупных городов России. Ставки на двухкомнатное жилье в городе также снизились, однако в пятерку населенных пунктов с наиболее заметной отрицательной динамикой Севастополь не вошел. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир» по итогам анализа рынка аренды.
В среднем по исследованным городам стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц снизилась на 2,1%, до 26,8 тыс. руб. в месяц. Ставки на двухкомнатное жилье упали на 1,7%, до 33,8 тыс. руб., на трехкомнатное — на столько же, до 42,5 тыс. руб.
Аренда однокомнатных квартир подорожала только в семи городах из 70. Наиболее заметный рост зафиксирован в Грозном (+1,7%), Магнитогорске (+1,1%) и Чебоксарах (+0,8%). В остальных населенных пунктах ставки снизились. Самое существенное падение после Сочи и Севастополя отмечено во Владивостоке и Брянске (по 5,3%), а также в Ижевске (5,2%).
Двухкомнатные квартиры подорожали в 12 городах, в остальных 58 подешевели. Лидерами по росту ставок стали Калуга (+2,3%), Ставрополь и Архангельск (по +1,9%). Наиболее заметное снижение, помимо Сочи, зафиксировано в Брянске (–5,2%), Пензе (–4,7%), Владикавказе (–4,2%) и Перми (–3,9%).
Аренда трехкомнатных квартир выросла в цене в 20 городах, в 49 подешевела, еще в одном осталась без изменений. Наиболее существенный рост отмечен в Грозном (+5,3%), Владикавказе (+3,7%) и Волжском (+3,3%). Самое выраженное снижение произошло в Сочи (–13%), Набережных Челнах (–9,4%), Ижевске (–6,2%), Череповце (–5,6%) и Иваново (–5,5%).