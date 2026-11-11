Аренда однокомнатных квартир в Севастополе в октябре подешевела на 8,9%

В Севастополе в октябре аренда однокомнатных квартир подешевела на 8,9% — это второе по величине снижение среди 70 крупных городов России. Ставки на двухкомнатное жилье в городе также снизились, однако в пятерку населенных пунктов с наиболее заметной отрицательной динамикой Севастополь не вошел. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир» по итогам анализа рынка аренды.