Заключен контракт на перевозку депутатов Госдумы от Удмуртии за 2 млн рублей
Срок — весь 2027 год
Перевозить депутатов Госдумы от Удмуртии в 2027 году будет автобаза администрации главы и правительства республики. Соответствующий контракт стоимостью 2 млн руб. был заключен 10 ноября. Он опубликован на портале госзакупок.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что исполнитель должен предоставить шесть легковых автомобилей возрастом до шести лет. Мощность транспорта должна быть не менее 105 л. с., объем двигателя — не менее 1,5 л. Максимальный ежедневный пробег по контракту составит до 1,2 тыс. км. 1 км оценивается в 40 руб. Также исполнитель заключил контракт на 100 тыс. руб. на перевозку сенаторов от республики в Совфеде.
Поставщик услуг обязан за свой счет проводить ТО, оплачивать мойку, стоянку, ОСАГО, содержать водителя и заправлять машины. Если у транспортного средства возникнут неисправности, его нужно будет заменить в течение часа. Водителю будет запрещено курить в салоне в рабочее время, и он должен иметь опрятный вид. Перед каждым рейсом его обяжут проходить медосмотр.
Напомним, сейчас в нижней палате парламента Удмуртию представляют единороссы Олег Гарин, Андрей Исаев, Татьяна Ишматова и коммунистка Ксения Айтакова (региональная группа совместно с Пермским краем).