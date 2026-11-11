Заключен контракт на перевозку депутатов Госдумы от Удмуртии за 2 млн рублей

Поставщик услуг обязан за свой счет проводить ТО, оплачивать мойку, стоянку, ОСАГО, содержать водителя и заправлять машины. Если у транспортного средства возникнут неисправности, его нужно будет заменить в течение часа. Водителю будет запрещено курить в салоне в рабочее время, и он должен иметь опрятный вид. Перед каждым рейсом его обяжут проходить медосмотр.