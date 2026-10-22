В Удмуртии объявили торги на 2 млн рублей на перевозку депутатов Госдумы

Исполнитель обязан за свой счет проводить ТО автомобилей, оплачивать мойку, стоянку, ОСАГО, содержать водителя и заправлять машины. Если у транспортного средства возникнут неисправности, его нужно будет заменить в течение часа. Водителю запрещено курить в салоне в рабочее время, а перед каждым рейсом его обяжут проходить медосмотр. Он должен иметь опрятный вид.