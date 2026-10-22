В Удмуртии объявили торги на 2 млн рублей на перевозку депутатов Госдумы
Максимальный ежедневный пробег — до 1,2 тысяч км
Администрация главы и правительства Удмуртии объявила тендер на перевозку депутатов Госдумы в 2027 году на 2 млн руб. Аукцион опубликован на портале госзакупок. Из описания объекта закупки следует, что исполнитель должен предоставить шесть легковых автомобилей возрастом до шести лет, обслуживать их и перевозить парламентариев. Максимальный ежедневный пробег — до 1,2 тыс. км. 1 км по контракту оценивается в 40 руб.
Исполнитель обязан за свой счет проводить ТО автомобилей, оплачивать мойку, стоянку, ОСАГО, содержать водителя и заправлять машины. Если у транспортного средства возникнут неисправности, его нужно будет заменить в течение часа. Водителю запрещено курить в салоне в рабочее время, а перед каждым рейсом его обяжут проходить медосмотр. Он должен иметь опрятный вид.
Напомним, сейчас в нижней палате парламента Удмуртию представляют единороссы Олег Гарин, Андрей Исаев, Татьяна Ишматова и коммунистка Ксения Айтакова (региональная группа совместно с Пермским краем).