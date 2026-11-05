Самая большая тайна Оренбуржья

— Катастрофой это назвать нельзя. Во-первых, это надо было сделать, потому что армия должна была понимать, с чем она может иметь дело в ходе Третьей мировой войны. В Америке существовало несколько планов ядерной бомбардировки Советского Союза. Надо было разработать методику защиты от поражающих факторов ядерного оружия. Плохо то, что о людях потом забыли. Вот это хуже всего. Мы не знаем масштабов. Знаем, что с определенного времени, примерно с 1956 года, кривая онкологии в Оренбургской области выросла в полтора раза. Но нам говорят столичные эксперты: у вас уровень онкологии не больше, чем в соседних областях. Однако Самарская, Челябинская, Свердловская области, Башкортостан — сплошь промышленные регионы. А там, где взорвали бомбы, запад Оренбуржья — сельское хозяйство. Там ничего крупнее не было, чем Бузулукский завод тяжелого машиностроения. При всем желании не найдешь источников радиации.