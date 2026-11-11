Над Ульяновской областью сбиты четыре беспилотника
Обломки зафиксированы в Сенгилеевском и Кузоватовском районах, пострадавших и повреждений нет
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Ульяновской области четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.
По предварительным данным, пострадавших нет, имущество не повреждено.
Места падения обломков зафиксированы на территории Сенгилеевского и Кузоватовского районов.
Власти напоминают, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также кадры работы ПВО. Приближаться к обломкам беспилотников опасно для жизни.