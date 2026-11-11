«ТНС энерго Воронеж» вновь потребовало банкротства «Квартала»

По данным Rusprofile, ООО «Квартал» было зарегистрировано в Воронеже в 2015 году и специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют директор Иван Попенков и Виталий Киценко. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2021 году: тогда выручка составила 76 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.