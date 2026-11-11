«ТНС энерго Воронеж» вновь потребовало банкротства «Квартала»
Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал новый иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» о признании местного ООО «Квартал» Ивана Попенкова и Виталия Киценко банкротом. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству, причина образования задолженности не раскрывается.
«Квартал» ранее тоже работал на местном рынке электроэнергии и мощности. Воронежская структура «ТНС энерго» уже требовала его банкротства — в мае 2025 года по ее иску вводили наблюдение. Задолженность ответчика оценивалась в 5,4 млн руб.
Согласно арбитражной картотеке, к концу 2025 года размер требований к «Кварталу» вырос до 10,4 млн руб. Из них 8,2 млн предъявило ПАО «ТНС энерго Воронеж», 2,5 млн — ФНС. Ответчику удалось погасить все задолженности, в связи с чем тогда же банкротное дело закрыли.
По данным Rusprofile, ООО «Квартал» было зарегистрировано в Воронеже в 2015 году и специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют директор Иван Попенков и Виталий Киценко. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2021 году: тогда выручка составила 76 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.
Финансовые проблемы «Квартала» тесно связаны с судьбой его совладельца. В сентябре 2026 года Арбитражный суд Воронежской области признал Ивана Попенкова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. В начале ноября Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения. Требования кредиторов к предпринимателю составляют 133,7 млн руб., среди них — «ТНС энерго Воронеж», банк «Уралсиб» и связанные с должником лица.