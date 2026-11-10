Воронежский коммунальщик Иван Попенков не смог отменить свое банкротство

Банкротство сопровождается другими судебными разбирательствами вокруг бизнеса известного в Воронеже предпринимателя. Подконтрольное ему ООО «Квартал» безуспешно пыталось взыскать с «Россетей Центр» и «ТНС энерго Воронеж» 474 млн руб. Компания считала эту сумму неосновательным обогащением в виде сбереженной арендной платы за использование ее электросетевого имущества. Сам «Квартал» также проходил через процедуру наблюдения, однако дело о его банкротстве прекратили после погашения требований кредитора.