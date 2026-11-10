Воронежский коммунальщик Иван Попенков не смог отменить свое банкротство
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о признании банкротом воронежского предпринимателя Ивана Попенкова, совладельца энергокомпаний «Энергосбыт» и «Квартал». Требования кредиторов составляют 133,7 млн руб. На результат рассмотрения жалобы обратил внимание воронежский филиал «Российской газеты».
Как следует из картотеки арбитражных дел (дело №А14-15356/2025), документ с результатом рассмотрения жалобы опубликован 5 ноября, полное постановление датировано 9 ноября.
Первоначально Арбитражный суд Воронежской области признал господина Попенкова банкротом 7 сентября 2026 года и ввел реализацию его имущества на шесть месяцев. Предприниматель обжаловал это решение, однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», заявление о банкротстве предпринимателя подало дружественое ООО «Энергосбыт», в котором самому должнику принадлежит 50%. Сама компания находится в конкурсном производстве с ноября 2024 года.
В числе кредиторов господина Попенкова также значатся «ТНС энерго Воронеж», банк «Уралсиб», Екатерина Попенкова, Владислав Попенков и Оксана Сомова. Финансовым управляющим утвержден Михаил Каплиев. Проведенный в ходе дела анализ показал, что «имущества должника недостаточно для расчетов с кредиторами». Проект плана реструктуризации долгов представлен не был.
Господин Попенков не ответил на звонки. «Ъ-Черноземье» передал ему просьбу прокомментировать решение суда через адвоката.
Банкротство сопровождается другими судебными разбирательствами вокруг бизнеса известного в Воронеже предпринимателя. Подконтрольное ему ООО «Квартал» безуспешно пыталось взыскать с «Россетей Центр» и «ТНС энерго Воронеж» 474 млн руб. Компания считала эту сумму неосновательным обогащением в виде сбереженной арендной платы за использование ее электросетевого имущества. Сам «Квартал» также проходил через процедуру наблюдения, однако дело о его банкротстве прекратили после погашения требований кредитора.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в августе 2025 года Ленинский райсуд Воронежа признал Ивана Попенкова виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Подконтрольные ему энергокомпании не исполнили обязательства перед «Россетями» примерно на 187 млн руб
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Первоначально предпринимателю назначили два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. В январе 2026-го областной суд сократил срок до полутора лет. Смягчающим обстоятельством стала беременность его сожительницы Оксаны Сомовой, рассказали тогда «Ъ-Черноземье» в пресс-службе суда. Госпожа Сомова является владелицей ООО «Вега» — регионального оператора по обращению с отходами в семи районах Воронежской области.
Кроме того, согласно судебным материалам, при пересмотре приговора за господином Попенковым признали право на реабилитацию в части обвинения в легализации денежных средств: государственный обвинитель от него отказался.
Еще одно уголовное дело в отношении предпринимателя и Ирины Фоминой рассматривает Железнодорожный райсуд Воронежа. Оно связано с земляными работами у реки Усмани. Фигурантам вменяют нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы) и нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ, максимальное наказание — два года исправительных работ). Параллельно в арбитраже идут споры о сносе особняка госпожи Фоминой (считается, что она лишь представляла в стройке проекте интересы реальных бенефициаров) у реки и возмещении экологического ущерба.
Подробнее о конфликте вокруг строителства особняка на берегу Усманки и его последствиях — в материале «Ъ-Черноземье» «Бережное отношение к словам».