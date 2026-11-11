В шахте калийного комбината в Прикамье случился пожар

На предприятии «Еврохим — Усольский калийный комбинат» произошел пожар. Возгорание возникло в шахте на глубине 400 м, сообщает телеканал «РЕН ТВ». По предварительным данным, причиной стало возгорание оборудования. Пострадавших нет, сотрудники были эвакуированы. Как сообщили телеканалу в компании, обстоятельства происшествия выясняются, угрозы для работников нет.