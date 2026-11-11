В Пулково задержали вылет рейсов в Краснодар

Задержаны вылеты в Сыктывкар, Самару, Сочи, Архангельск, Казань, Красноярск, Салехард, Иркутск, Мурманск, Калининград и ряд других городов. Крупные аэропорты юга России и Северного Кавказа также в списке: помимо Краснодара, задержаны рейсы во Владикавказ, Ставрополь, Минеральные Воды, Нальчик, Грозный, Нижнекамск и Волгоград. Шесть рейсов отложено в Москву, два — в Калининград.