ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 109 раз, пострадала женщина

По информации губернатора Александра Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 109 раз. В Шебекинском округе пострадала мирная жительница. По данным оперштаба, она была ранена при атаке FPV-дрона на автомобиль. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении.