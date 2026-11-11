ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 109 раз, пострадала женщина
По информации губернатора Александра Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 109 раз. В Шебекинском округе пострадала мирная жительница. По данным оперштаба, она была ранена при атаке FPV-дрона на автомобиль. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении.
Удары были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксированы четыре сброса взрывных устройств с БПЛА и один артиллерийский обстрел. Сбиты и подавлены 155 беспилотников.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 177 раз атаковали территорию региона. Три человека погибли: двое мужчин — при ударах БПЛА по автомобилям в селе Зозули Борисовского округа, еще один — в результате налета FPV-дрона на село Гора-Подол Грайворонского округа. Восемь мирных жителей получили ранения.