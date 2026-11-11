В Омской области сдали в аренду два лесных участка для заготовки древесины
В Тарском районе Омской области сданы в аренду два лесных участка для заготовки древесины. Земли общей площадью более 12,3 тыс. га предоставляются сроком на 20 лет. Торги выиграли ООО «Пихтовое» и ООО «Васисский лесхоз», указывается на портале «Госторги». Аукцион был объявлен 1 октября.
Согласно конкурсной документации, в аренду предоставляются участки в Атирском участковом лесничестве «Пихтовое» и «Васисском лесхозе». Контракты заключены по стартовой цене 2,24 млн руб. и 3,8 млн руб. соответственно.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Пихтовое» зарегистрировано в сентябре 2021 года, ООО «Васисский лесхоз» — в июле 2026-го. Соучредителем обеих компаний является Станислав Дьяченко, ему принадлежат 50% акций в каждой из фирм. Совладельцем «Васисского лесхоза» указан Сергей Стрижко, «Пихтового» — Александр Козик.