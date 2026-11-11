В Омской области сдали в аренду два лесных участка для заготовки древесины

В Тарском районе Омской области сданы в аренду два лесных участка для заготовки древесины. Земли общей площадью более 12,3 тыс. га предоставляются сроком на 20 лет. Торги выиграли ООО «Пихтовое» и ООО «Васисский лесхоз», указывается на портале «Госторги». Аукцион был объявлен 1 октября.