Экс-сенатор от Астраханской области Александр Башкин назначен консулом РФ в ОАЭ

Александр Башкин родился в Астрахани 10 июня 1962 года. Окончил АГМУ по специальности «врач-лечебник», ВАГС по специальности «государственный служащий» и МЮИ при Минюсте РФ по специальности «юрист». Является кандидатом медицинских наук. В 2011 году был избран депутатом Думы Астраханской области пятого созыва. Политик представлял регион в Совете Федерации с 2016 по 2024 год. Также он являлся членом комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Затем, до дипназначения, работал в экспертной группе «Первого канала».