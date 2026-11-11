Экс-сенатор от Астраханской области Александр Башкин назначен консулом РФ в ОАЭ
Бывший политик продвигает русский язык
Экс-сенатор от Астраханской области Александр Башкин стал консулом Генконсульства РФ в Дубае и Северных Эмиратах. Бывший политик также представляет «Россотрудничество» в ОАЭ. Об этом господин Башкин сообщил в своих социальных сетях.
«В декабре 2025 года я приступил к обязанностям представителя федерального агентства „Россотрудничество“ в Объединенных Арабских Эмиратах в должности советника Посольства Российской Федерации в г. Абу-Даби», — рассказал бывший астраханский сенатор. По словам господина Башкина, его задачей на новом посту стало укрепление культурно-гуманитарных связей между странами, продвижение российской истории и русского языка, а также поддержка соотечественников. «Пришлось стать свидетелем и не только свидетелем многих значимых событий», — написал Александр Башкин.
Позже экс-сенатора перевели в Дубай в должности консула Генконсульства РФ. Сфера рабочих обязанностей распространилась в том числе на Оман, Катар и Бахрейн.
О своем переходе на дипломатическую работу Александр Башкин сообщил в начале декабря 2025 года. Тогда он не раскрыл деталей назначения, отметив лишь, что приступил к работе 8 декабря «в одной из экономически развитых и дружественных к России стран».
Александр Башкин родился в Астрахани 10 июня 1962 года. Окончил АГМУ по специальности «врач-лечебник», ВАГС по специальности «государственный служащий» и МЮИ при Минюсте РФ по специальности «юрист». Является кандидатом медицинских наук. В 2011 году был избран депутатом Думы Астраханской области пятого созыва. Политик представлял регион в Совете Федерации с 2016 по 2024 год. Также он являлся членом комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Затем, до дипназначения, работал в экспертной группе «Первого канала».