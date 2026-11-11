Речным транспортом Дона с начала навигации перевезли почти 38 тысяч пассажиров

В Ростовской области с начала навигации 2026 года речным транспортом перевезено почти 38 тыс. пассажиров — примерно на 3 тыс. человек больше, чем за весь прошлый год. Об этом на публичных слушаниях по проекту областного бюджета сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.