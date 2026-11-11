Речным транспортом Дона с начала навигации перевезли почти 38 тысяч пассажиров
В Ростовской области с начала навигации 2026 года речным транспортом перевезено почти 38 тыс. пассажиров — примерно на 3 тыс. человек больше, чем за весь прошлый год. Об этом на публичных слушаниях по проекту областного бюджета сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
За сезон суда выполнили 2416 рейсов. Перевозки продолжаются: судоходная компания «Дон» планирует завершить навигационный период 22 ноября.
В 2025 году компания обслужила более 35 тыс. пассажиров, увеличив перевозки на 82,4% по сравнению с 2024 годом, когда водным транспортом воспользовались более 19 тыс. человек.
Для развития пассажирских перевозок власти региона рассчитывают продолжить пополнение флота скоростных судов. «За счет средств бюджета в 2023–2026 гг. приобретены два судна на подводных крыльях „Валдай" и взято в лизинг одно судно „Метеор". Еще одно планируется в 2027 году», — сообщила Беликова. В 2027–2028 годах также планируется изготовление и установка плавучих причалов в станицах Кочетовской и Багаевской, Усть-Донецке и Константиновске.