«Сбер» требует взыскать с Федора Бондарчука и ООО «Интерком» 924,2 млн рублей
«Сбер» через суд требует взыскать со структуры бывшего главы «Ленфильма» Эдуарда Пичугина ООО «Интерком», Федора Бондарчука и ряда других лиц 924,2 млн руб. долга и просит обратить взыскание на заложенные здание киноцентра «Великан Парк» и землю под ним, следует из карточки арбитражных дел. В 2014 году «Сбер» выдал кредит «Интеркому» на 788 млн руб. для развития центра, однако в 2022 году продал долг компании «Петровский Арт Лофт». Позже «Интерком» добился отмены уступки долга «Сбером» другой организации. После оспаривания кредитором «Интеркома» снова стал «Сбер», но теперь банк пытается в суде взыскать с заемщика долг. Размер иска с большой вероятностью объясняется тем, что включает не только тело исходного кредита, но и накопленные проценты и неустойку, считает партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня.
Ответчиками по иску выступают ООО «Интерком», ООО «Киносити Девелопмент», их совладелец Эдуард Пичугин и его партнер Андрей Лукичев, а также кинопродюсер Федор Бондарчук. Заседание суда назначено на 9 декабря 2026 года.
Спор может касаться кредита, выданного еще в 2014 году под залог киноцентра «Великан Парк», на который банк просит обратить взыскание. Эксперты оценивают объект в почти 3 млрд руб., а собеседники “Ъ” не исключают, что у «Сбера» есть потенциальный покупатель на здание и территорию ТРК.