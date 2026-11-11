На модульные детсад и школу в Ростовской области потратят 358 млн рублей
В Ростовской области в 2027–2028 годах планируют установить модульный детский сад в Целинском районе и начальную школу в Октябрьском районе. Общий объем затрат составит 358 млн рублей. Об этом на публичных слушаниях по проекту областного бюджета заявил первый заместитель министра образования региона Сергей Анищенков.
Детский сад рассчитан на 25 мест, начальная школа — на 100 мест. Проект предусматривает приобретение и установку двух модульных зданий. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в 2027 году на эти цели направят 93,7 млн рублей, в 2028 году — 264,3 млн рублей.
Кроме того, в 2027–2029 годах на модернизацию зданий и сооружений 33 государственных и муниципальных образовательных учреждений региона заложено более 9,4 млрд рублей. Всего на развитие системы образования Ростовской области в предстоящий трехлетний период запланировано 262,7 млрд рублей.