На модульные детсад и школу в Ростовской области потратят 358 млн рублей

Детский сад рассчитан на 25 мест, начальная школа — на 100 мест. Проект предусматривает приобретение и установку двух модульных зданий. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в 2027 году на эти цели направят 93,7 млн рублей, в 2028 году — 264,3 млн рублей.