Выплаты нефтяникам топливного демпфера за октябрь могут снизиться на 11%

Стоимость импортной альтернативы бензина АИ-92 и дизтоплива, используемой для расчета «импортного демпфера», в октябре, напротив, достигла максимума с начала расчета в июне и июле. Так, котировка для АИ-92 увеличилась на 14,5% за месяц, до 123,71 тыс. руб. за тонну, для дизтоплива — на 8,6%, до 132,34 тыс. руб. за тонну. Как поясняли в ФАС, импортная альтернатива рассчитана исходя из средней цены в Индии за месяц и средней стоимости перевозки топлива с западного побережья Индии в порты Балтики.