Выплаты нефтяникам топливного демпфера за октябрь могут снизиться на 11%
Котировки экспортной альтернативы бензина АИ-92 и дизтоплива в портах Северо-Запада, используемые для расчета топливного демпфера, впервые с июня снизились в октябре на 4–10%. По оценкам аналитиков, выплаты нефтекомпаниям за октябрь из-за снижения мировых цен могут сократиться примерно на 45 млрд руб.
Стоимость экспортной альтернативы бензина АИ-92 в портах Северо-Запада в октябре снизилась на 9,7% относительно сентября, до 114,42 тыс. руб. за тонну, следует из данных ФАС. Котировка для дизтоплива уменьшилась на 4,3%, до 140,99 тыс. руб. за тонну. Экспортная альтернатива по обоим продуктам подешевела впервые с июня.
Стоимость импортной альтернативы бензина АИ-92 и дизтоплива, используемой для расчета «импортного демпфера», в октябре, напротив, достигла максимума с начала расчета в июне и июле. Так, котировка для АИ-92 увеличилась на 14,5% за месяц, до 123,71 тыс. руб. за тонну, для дизтоплива — на 8,6%, до 132,34 тыс. руб. за тонну. Как поясняли в ФАС, импортная альтернатива рассчитана исходя из средней цены в Индии за месяц и средней стоимости перевозки топлива с западного побережья Индии в порты Балтики.