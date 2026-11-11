Осужден житель Кузбасса, похитивший 5 млн руб. у отца погибшего на СВО военного

Как рассказали в прокуратуре края, установлено, что в апреле 2026 года злоумышленник вступил в преступную группу мошенников и выполнял в ней роль курьера. Аферисты обманули 65-летнего красноярского пенсионера и убедили его передать им 5 млн руб. Эти деньги он получил в качестве выплат в связи с гибелью сына в ходе СВО. Пенсионер передал деньги обвиняемому, который, в свою очередь, оставил их в тайнике у автодороги.