Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Сибирь

Осужден житель Кузбасса, похитивший 5 млн руб. у отца погибшего на СВО военного

В Красноярском крае вынесли приговор по делу о хищении у пенсионера 5 млн руб., полученных в связи с гибелью на СВО сына. Подсудимого, 27-летнего жителя Новокузнецка (Кемеровская область), приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре края, установлено, что в апреле 2026 года злоумышленник вступил в преступную группу мошенников и выполнял в ней роль курьера. Аферисты обманули 65-летнего красноярского пенсионера и убедили его передать им 5 млн руб. Эти деньги он получил в качестве выплат в связи с гибелью сына в ходе СВО. Пенсионер передал деньги обвиняемому, который, в свою очередь, оставил их в тайнике у автодороги.
Илья Николаев