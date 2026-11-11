Ответчик по иску об изъятии активов экс-главы Ростова подал апелляцию
Ответчик по делу об изъятии активов бывшего главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко подал частную жалобу в Советский районный суд. Информация об этом содержится в картотеке суда. Документ зарегистрирован 9 ноября.
Жалоба поступила от Василия Карпова — так участники процесса обжалуют промежуточные судебные акты (определения), с которыми не согласны.
Речь идет об иске Генпрокуратуры: надзорное ведомство требует изъять у экс-градоначальника и его семьи имущество на 1,6 млрд рублей. Помимо Алексея Логвиненко, ответчиками выступают Валентин Логвиненко, Екатерина и Наталия Скороход, Василий Карпов, Андрей Нор-Аревян, Роман и Виктория Полуляшные.
По данным Генпрокуратуры, экс-чиновник скрыто владел половиной паевого инвестиционного фонда, а также большим количеством объектов недвижимости и автомобилей. Эти активы, как полагает следствие, приобретены за счет доходов сомнительного происхождения и оформлены на родственников бывшего градоначальника.