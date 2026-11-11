Ответчик по иску об изъятии активов экс-главы Ростова подал апелляцию

По данным Генпрокуратуры, экс-чиновник скрыто владел половиной паевого инвестиционного фонда, а также большим количеством объектов недвижимости и автомобилей. Эти активы, как полагает следствие, приобретены за счет доходов сомнительного происхождения и оформлены на родственников бывшего градоначальника.