Новосибирцы вышли на первое место в чемпионате волейбольной Суперлиги
«Локомотив» обыграл «Нову» в шестом туре
Новосибирский «Локомотив» возглавил турнирную таблицу чемпионата российской мужской волейбольной Суперлиги. Это произошло после его домашней победы над новокуйбышевской «Новой».
Матч 10 ноября завершился в пользу хозяев со счетом 3:0 (25:15, 25:21, 25:16). Самый значительный вклад в победу по набранным очкам (15) внес диагональный Раджаб. После шести матчей у железнодорожников 15 очков. Они опережают на одно очко московское «Динамо», на два — санкт-петербургский «Зенит» и «Зенит-Казань».
Шестой тур сложился удачно для всех сибирских команд Суперлиги. Красноярский «Енисей» на своей площадке обыграл нижегородский «Горький» со счетом 3:0. Кемеровский «Кузбасс» в Туле был сильнее белгородского «Белогорья» (3:1).