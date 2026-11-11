Новосибирцы вышли на первое место в чемпионате волейбольной Суперлиги

Матч 10 ноября завершился в пользу хозяев со счетом 3:0 (25:15, 25:21, 25:16). Самый значительный вклад в победу по набранным очкам (15) внес диагональный Раджаб. После шести матчей у железнодорожников 15 очков. Они опережают на одно очко московское «Динамо», на два — санкт-петербургский «Зенит» и «Зенит-Казань».