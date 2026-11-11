Омский «Авангард» потерпел «сухое» поражение в Минске

«Я придерживаюсь мнения, что за три с половиной минуты стоит снимать голкипера, если ты проигрываешь в две шайбы. К тому же было вбрасывание в зоне атаки»,— объяснил после игры главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).