Омский «Авангард» потерпел «сухое» поражение в Минске
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» потерпел разгромное поражение. В Минске омичи пропустили от местных динамовцев четыре безответных шайбы.
Все четыре гола минчане провели в третьем периоде, начиная с 46-й минуты. Из них два — в концовке, когда гости сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока.
«Я придерживаюсь мнения, что за три с половиной минуты стоит снимать голкипера, если ты проигрываешь в две шайбы. К тому же было вбрасывание в зоне атаки»,— объяснил после игры главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).
Омичи с 26 очками переместились на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Столько же еще у трех команд, которые расположились на местах с третьего по пятое: уфимского «Салавата Юлаева», челябинского «Трактора» и казанского «Ак Барса».