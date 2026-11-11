Из-за снегопада закрыт аэропорт Братска в Приангарье
Аэропорт второго по численности населения города Иркутской области — Братска — временно прекратил работу из-за снегопада. Восстановить прием и выпуск воздушных судов планируется после 11:00 по местному времени, сообщила пресс-служба аэропорта.
«Вся необходимая снегоуборочная техника в работе, ведется непрерывная очистка взлетно-посадочной полосы»,— говорится в сообщении.
Рейс авиакомпании S7 из Москвы, направлявшийся в Братск, ушел на запасной аэродром в Иркутске. Также уточняется, что рейсы из Новосибирска и Иркутска выполнили посадку в Братске по расписанию.
Как писал «Ъ-Сибирь», 10 ноября из-за непогоды запрещалось движение для грузового и пассажирского транспорта в Братском районе на участках федеральной автодороги А-331 «Вилюй» и региональной автодороги «Тайшет — Чуна — Братск».