Ставки на долгосрочную аренду квартир снизились на 4% за год

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в октябре 2026 года составила 33,6 тыс. руб. в месяц за квартиры всех типов, подсчитали в «Авито Недвижимости». В годовом выражении значение потеряло 4%. Аналитики зафиксировали снижение в 29 из 35 рассматриваемых крупных городов и в 12 из 16 городов-миллионников. В ЦИАН говорят, что на начало ноября средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составила 70,2 тыс. руб. в месяц, в городах-миллионниках в целом — 31,5 тыс. руб. За год значение сократились на 2,5% и 3% соответственно.