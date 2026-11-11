Ставки на долгосрочную аренду квартир снизились на 4% за год
Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в октябре 2026 года составила 33,6 тыс. руб. в месяц за квартиры всех типов, подсчитали в «Авито Недвижимости». В годовом выражении значение потеряло 4%. Аналитики зафиксировали снижение в 29 из 35 рассматриваемых крупных городов и в 12 из 16 городов-миллионников. В ЦИАН говорят, что на начало ноября средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составила 70,2 тыс. руб. в месяц, в городах-миллионниках в целом — 31,5 тыс. руб. За год значение сократились на 2,5% и 3% соответственно.
Стоимость аренды снижается из-за общего замедления экономики, сокращения темпов роста зарплат и большого объема предложения, объясняет ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская. Согласно «Авито Недвижимости», в октябре 2026 года в России сдавалось на 23% больше квартир, чем годом ранее. Заметнее всего эта динамика в сегменте однокомнатных квартир (увеличение на 32% год к году) и студий (рост на 30%). ЦИАН оценивает рост предложения за год на 28%, оно накапливается на рынке из-за ограниченного спроса.
Высокий сезон августа—октября на рынке долгосрочной аренды Москвы в этом году оказался необычайно спокойным, говорит замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова. В годовом выражении количество запросов, по ее словам, сократилось на 20%, непосредственно в октябре — на 30%. Низкий спрос госпожа Полякова связывает и с сокращением потока арендаторов, переезжающих в Москву на работу. Она объясняет это как замедлением экономики, так и стремлением людей сократить расходы.