Канадец Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с «Сибирью»
Канадский нападающий Эвандер Кейн будет играть за «Сибирь». Контракт с новосибирским клубом Континентальной хоккейной лиги подписан на один год.
Эвандер Кейн провел 16 сезонов в Национальной хоккейной лиге. В Канаде и США он выступал за несколько клубов. В том числе за «Эдмонтон», с которым дважды выходил в финал Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. В прошлом сезоне нападающий играл за «Ванкувер Кэнакс».
«На международной арене Эвандер в составе молодежной сборной Канады в 2009 году стал чемпионом мира, также нападающий играл за взрослую сборную на чемпионатах мира 2010, 2011 и 2012 годов»,— напомнила пресс-служба «Сибири».