Канадец Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с «Сибирью»

Эвандер Кейн провел 16 сезонов в Национальной хоккейной лиге. В Канаде и США он выступал за несколько клубов. В том числе за «Эдмонтон», с которым дважды выходил в финал Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. В прошлом сезоне нападающий играл за «Ванкувер Кэнакс».