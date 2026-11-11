Цены на электроэнергию в России поручено удержать на 20% ниже, чем в КНР

В Минэнерго “Ъ” напоминают, что разработан законопроект о создании «Росэнергопроекта», который позволит перейти от «экономики спроса» к «экономике предложения» за счет запуска нового инвестиционного цикла в электроэнергетике. По оценке министерства, предусмотренные законопроектом инициативы в совокупности с дополнительными финансовыми мерами позволят обеспечить необходимое развитие отрасли при сохранении 20-процентной разницы с конечными ценами в Китае. Аналитики указывают на сложности сдерживания цен при потребности в инвестициях в генерацию и сети примерно на 57 трлн руб. до 2042 года и риски зависимости от тарифной политики Китая.