Цены на электроэнергию в России поручено удержать на 20% ниже, чем в КНР
При подготовке актуальной генсхемы размещения объектов электроэнергетики правительству необходимо будет обеспечить разницу в 20% между средней конечной ценой электроэнергии для потребителей розничных рынков Единой энергосистемы России и сопоставимым показателем в Китае. Такое поручение, по словам источников “Ъ”, дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания в рамках ВЭФ. Источники уточняют, что российская цена должна быть ниже китайской.
Тем самым при планировании новых масштабных энергостроек правительству нужно будет уложить в конечную цену для потребителей стоимость не только новой электроэнергии и мощности, но и услуг по передаче электроэнергии и сбытовую надбавку.
В Минэнерго “Ъ” напоминают, что разработан законопроект о создании «Росэнергопроекта», который позволит перейти от «экономики спроса» к «экономике предложения» за счет запуска нового инвестиционного цикла в электроэнергетике. По оценке министерства, предусмотренные законопроектом инициативы в совокупности с дополнительными финансовыми мерами позволят обеспечить необходимое развитие отрасли при сохранении 20-процентной разницы с конечными ценами в Китае. Аналитики указывают на сложности сдерживания цен при потребности в инвестициях в генерацию и сети примерно на 57 трлн руб. до 2042 года и риски зависимости от тарифной политики Китая.