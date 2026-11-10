Импорт в КНР вырос на 29% за десять месяцев
Объем внешней торговли КНР в октябре достиг $719,4 млрд, увеличившись на 37,9% в годовом выражении, сообщило Главное таможенное управление Китая. Экспорт вырос на 35,2%, до $412,3 млрд, импорт — на 41,6%, до $307,1 млрд. Темпы увеличения импорта стали максимальными с мая 2021 года. В результате торговый профицит КНР сократился до $105,3 млрд — до минимума с мая этого года.
В целом за январь—октябрь импорт вырос на 29% к сопоставимому периоду 2025 года — до $2,7 трлн, а экспорт — на 22,7%, до $3,8 трлн. Положительное сальдо торгового баланса КНР за десять месяцев достигло $1,04 трлн, годом ранее оно составляло $964,8 млрд.
Рост импорта обычно трактуется аналитиками как один из признаков оживления внутреннего спроса, однако в случае КНР октябрьская статистика скорее указывает на удорожание ввозимых товаров. Так, импорт нефти в денежном выражении вырос на 41% год к году, до $34,1 млрд, тогда как физический объем сырья сократился на 13,3%, до 41,9 млн тонн. Закупки газа (природного и СПГ) выросли в стоимостном выражении на 50,2%, до $6,24 млрд, при росте физических объемов всего на 2,4%, до 10,01 млн тонн.