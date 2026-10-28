Площадь виноградников на Кубани выросла на 2,3 тысячи га

На сессии приняли постановление о развитии виноградарства и виноделия. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко назвал отрасль одним из приоритетов федеральной экономической повестки. По его словам, серьезный рывок она совершила за последнее десятилетие, а катализатором стал запрет на импортный виноматериал. При этом регион пока не вышел по ряду критериев на советские показатели.