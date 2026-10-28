Площадь виноградников на Кубани выросла на 2,3 тысячи га
Площадь виноградников в Краснодарском крае на начало 2026 года превысила 34 тыс. га — на 2,3 тыс. га больше, чем два года назад. Об этом на сессии Законодательного собрания региона сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.
Всего виноградарством и виноделием на Кубани занимаются 343 хозяйствующих субъекта. Урожай прошлого года стал рекордным для региона — почти 310 тыс. т винограда. Суммарная годовая мощность виноградных питомников составляет 8,2 млн саженцев, а в 2025 году предприятия винодельческого сегмента произвели 26 млн декалитров вина.
На сессии приняли постановление о развитии виноградарства и виноделия. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко назвал отрасль одним из приоритетов федеральной экономической повестки. По его словам, серьезный рывок она совершила за последнее десятилетие, а катализатором стал запрет на импортный виноматериал. При этом регион пока не вышел по ряду критериев на советские показатели.
Юрий Бурлачко отметил, что господдержка виноградарей и виноделов в 2026 году превысила 900 млн руб. Для дальнейшего развития нужно вовлечь в оборот неиспользуемые виноградопригодные земли — в крае их порядка 50 тыс. га — и решить кадровый дефицит, который частично закрывает Кубанский государственный аграрный университет.