Бывшие военачальники обсудили на «Огарковских чтениях» перспективы ВМФ России

В главном докладе «Современный флот: вызовы и решения» Владимир Касатонов поставил вопрос о том, как отечественным морским силам можно и нужно готовиться к будущим конфликтам, характер которых невозможно заранее предсказать. Ведь каждая война отличается от предыдущих, а союзники и противники со временем могут меняться местами. Поэтому опыт уже состоявшихся конфликтов не дает готового ответа на вопрос о том, каким должно быть военное строительство, подчеркнул адмирал.