Бывшие военачальники обсудили на «Огарковских чтениях» перспективы ВМФ России
В Москве прошла девятая ежегодная военно-научная конференция «Огарковские чтения», организованная Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Значительная часть программы в этом году была посвящена военно-морской тематике, а основной доклад представил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Владимир Касатонов, недавно возглавивший комитет Госдумы по обороне. Его участие организаторы отметили особо — как первый случай выступления на конференции представителя законодательной власти.
«Огарковские чтения» проводятся ЦАСТ с 2018 года и посвящены памяти маршала Советского Союза Николая Огаркова (1917–1994), начальника Генерального штаба ВС СССР в 1977–1984 годах. Он был одним из наиболее известных советских военных теоретиков второй половины XX века, уделявшим особое внимание технологическому переоснащению Вооруженных сил, автоматизации управления войсками и развитию высокоточного оружия. Его взгляды связывают с концепцией «революции в военном деле» — качественного изменения характера вооруженной борьбы под влиянием новых технологий.
Открывая мероприятие, председатель оргкомитета, бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский выразил надежду, что участие в конференции представителей законодательной и исполнительной власти, в том числе Минобороны, станет регулярным. Организаторам хотелось бы видеть на «чтениях» сотрудников ведомств, готовых рассказать о своей работе и поучаствовать в обсуждении актуальных проблем российских Вооруженных сил, пояснил господин Балуевский.
В главном докладе «Современный флот: вызовы и решения» Владимир Касатонов поставил вопрос о том, как отечественным морским силам можно и нужно готовиться к будущим конфликтам, характер которых невозможно заранее предсказать. Ведь каждая война отличается от предыдущих, а союзники и противники со временем могут меняться местами. Поэтому опыт уже состоявшихся конфликтов не дает готового ответа на вопрос о том, каким должно быть военное строительство, подчеркнул адмирал.